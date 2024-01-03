Almanya'da yaşayan Nevşehirli Meryem Bayram'dan Hakkari'deki jandarmalara çorap ve atkı yardımı
Almanya'da yaşayan 79 yaşındaki Nevşehirli Meryem Bayram, Hakkari'deki üs bölgelerinde görevli jandarma personeline çorap ve atkı yardımında bulundu. Bayram'ın ördüğü 21 çift çorap ve 11 atkı, İl Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınarak üs bölgesindeki jandarma personeline dağıtıldı.
Almanya'da yaşayan 79 yaşındaki Nevşehirli Meryem Bayram'ın, ördüğü çorap ve atkılar, Hakkari'deki üs bölgelerinde görevli jandarma personeline ulaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bayram, kış mevsiminin çetin geçtiği kentteki güvenlik güçleri için 21 çift çorap ve 11 atkı örerek Hakkari'ye gönderdi.
İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan çorap ve atkılar, üs bölgesinde görevli jandarma personeline dağıtıldı.