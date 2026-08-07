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Almanya'da AfD oyları yükseliyor: CDU ile fark 7 puana çıktı

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Almanya'da yapılan bir ankete göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranı yükselmeye devam ediyor.

Almanya'da yapılan bir ankete göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranı yükselmeye devam ediyor.

ARD-DeutschlandTrend tarafından yaptırılan son kamuoyu araştırmasına göre AfD, oy oranını yüzde 28'e yükselterek iktidardaki Hristiyan Birlik partileriyle aradaki farkı 7 puana çıkardı.

2025'teki Federal Meclis seçimlerinde CDU-CSU yüzde 28,5, AfD ise yüzde 20,8 oy almıştı. Son ankette ise CDU-CSU'nun oy oranı yüzde 21 olarak tespit edildi.

SPD yüzde 12'ye düştü

Yaklaşık 1,5 yıl önce yapılan seçimden bu yana CDU-CSU'nun yanı sıra Sosyal Demokrat Parti (SPD) de seçmen desteğini kaybetti.

2025 seçimlerinde yüzde 16 oy alan SPD'nin oy oranı bu ankette yüzde 12'ye düştü.

Seçimde yüzde 11, 6 oy alan Yeşiller partisinin oy oranı ise yüzde 15'e yükseldi.

Yüzde 8,7 oy alan Sol Parti oy oranını yüzde 11'e yükseltirken, Hür Demokrat Parti yüzde 4 seviyesini korudu.

ARD-DeutschlandTrend'in bir önceki anketinde AfD'nin oy oranı yüzde 27, CDU-CSU'nun oy oranı ise yüzde 24 olarak tespit edilmişti.

Söz konusu anket, 3-5 Ağustos tarihlerinde oy kullanma hakkına sahip 1297 kişiyle yapıldı.

Kaynak: AA
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