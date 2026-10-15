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Almanya'da SPD milletvekili Ahmetovic'in dokunulmazlığı oy birliğiyle kaldırıldı

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Almanya Federal Meclisi, SPD milletvekili Adis Ahmetovic'in dokunulmazlığının oy birliğiyle kaldırılmasını kabul etti. Kararla milletvekilinin evinde ve ofisinde arama yapılmasının yolu açıldı; polis ofis ve 3 evde arama yaptı.

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Adis Ahmetovic'in dokunulmazlığının kaldırıldığı bildirildi.

???????Federal Meclisten yapılan açıklamaya göre Meclis, Seçim, Dokunulmazlık ve İç Tüzük Komisyonunun Ahmetovic'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tavsiye kararını oyladı.

Yapılan oylamada, Ahmetovic'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar oy birliğiyle kabul edildi.

Böylelikle Ahmetovic'in dokunulmazlığı kaldırılırken, evinde ve ofisinde arama yapılmasının yolu açıldı.

Ülke basınında yer alan haberde, polis, dokunulmazlığın kaldırılmasının ardından Ahmetovic'in ofis ve 3 evinde arama yaptı.

Hannover Savcılığı, Ahmetovic hakkında ihalelerde rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalara yardım etme şüphesiyle soruşturma yürütüyordu.

Ahmetovic, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada suçlamaları reddetmişti.

Başsavcılık, söz konusu olayla ilgili 20 Eylül'de Berlin'de yapılan eyalet meclisi seçimlerinde SPD'nin başbakan adayı Steffen Krach hakkında "rüşvet alma" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Suçlamaları reddeden Krach ise saklayacağı hiçbir şeyi olmadığını ve yetkililerle işbirliği yapacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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