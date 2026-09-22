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Almanya'da Spangdahlem'deki ABD üssünden kalkan F-16 düştü, pilot yaralı kurtuldu

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Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Spangdahlem ABD Hava Üssü'nden kalkan bir F-16 savaş uçağı düştü. Fırlatma koltuğunu kullanarak uçağı terk eden pilot yaralanarak hastanede tedavi altına alındı, kazanın nedeni araştırılıyor.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Spangdahlem ABD Hava Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Spangdahlem'deki ABD Hava Üssü'nden yapılan açıklamada, üsten kalkan bir F-16'nın yerel saatle 14.30 sıralarında düştüğü ve pilotun güvenli bir şekilde fırlatma koltuğunu kullanarak uçağı terk ettiği ifade edildi.

Yaralanan pilotun hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kazanın nedeni araştırılıyor. Yeni bilgiler elde edilir edilmez kamuoyuna duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Speicher Belediye Başkanı Birthe Thomsen, Alman basınına yaptığı açıklamada, bisikletiyle Beilingen ile Speicher arasında seyahat ettiği sırada bir jet gördüğünü belirterek, uçağın hızla alçaldığını ve ardından gökyüzünde büyük bir siyah duman sütunu oluştuğunu söyledi.

Eifel bölgesindeki ABD Hava Kuvvetlerine ait 52. Avcı Kanadı'nın konuşlu olduğu Spangdahlem Hava Üssü, ABD'nin Avrupa'daki önemli üslerinden biri.

Kaynak: AA
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