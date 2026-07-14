Almanya'da şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Almanya'nın bazı kesimlerinde şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Aşağı Saksonya'nın Hannover bölgesinde dün akşam ve gece şiddetli yağmur nedeniyle çok sayıda evin bodrum katı, kapalı otoparklar ve asansör boşlukları sular altında kaldı.

Caddelerde su baskınları yaşandı ve araçlar yolda kaldı.

Sarstedt kasabasında su baskınları nedeniyle bodrum katında mahsur kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sarstedt ve Heidenau beldelerinde etkili olan dolu yağışı araçlara ve evlerin çatılarına zarar verdi. Dolu tanelerinin 3 ila 4 santimetre büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Göttingen ve Braunschweig bölgelerinde ağaçlar devrildi, Celle kentinde birçok cadde ve bodrum katı sular altında kaldı.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde bodrum katlarında ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Kamu yayıncısı ZDF'nin haberinde, Ludwigslust-Parchim bölgesinde dolu tanelerinin tenis topu büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada bugün de özellikle ülkenin orta ve güney bölgelerinde yer yer şiddetli yağmur, fırtına ve dolu uyarısında bulunuldu ve özellikle kısa sürede metrekareye 25 ile 40 litre arasında yağış düşebileceği kaydedildi.