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Almanya'da polis Berlin'de araçla düzenlenen saldırının şüphelisini arıyor

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Almanya'nın başkenti Berlin'de dün LGBT yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınında araçla düzenlenen saldırıyla ilgili aranan 21 yaşındaki zanlının yakalanması için polis halktan destek istedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün LGBT yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınında araçla düzenlenen saldırıyla ilgili aranan 21 yaşındaki zanlının yakalanması için polis halktan destek istedi.

Berlin Polisi ile Başsavcılığın ortak açıklamasında, 21 yaşındaki şüpheli Abdul B'nin saat 22.00 sularında Tiergarten bölgesinde araçla çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.

Olayın ardından araçtan bir veya birden fazla kişinin indiği, bazı kişilerin kesici aletlerle yaralandığı belirtildi.

Polis, saldırganın ince yapılı, yaklaşık 1,90 metre boyunda ve siyah saçlı olduğunu, siyah kapüşonlu kazak ve beyaz pantolon giydiğini açıkladı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, saldırıyla bağlantılı olabilecek bilgi veya görüntülere sahip kişilerin polise başvurmalarını, saldırganın bulunabileceği yer konusunda bilgisi olanların da ihbar etmelerini istedi.

Yetkililer, aranan şüpheliyle karşılaşılması halinde kesinlikle temasa geçilmemesi gerektiği, silahlı ve tehlikeli olabileceği uyarısında bulunarak, bu durumda "110" numaralı acil hattın aranmasını talep etti.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt de yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı iğrenç olarak nitelendirerek, "Saldırı beni derinden sarsmıştır. Bu korkunç suçu ve arkasındaki nedenleri bir an önce aydınlatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Berlin'de dün LGBT yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 16 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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