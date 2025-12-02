Haberler

Almanya'da Orduya Ait 20 Bin Mermi Çalındı

Güncelleme:
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde, orduya ait 20 bin mermi bir sivil nakliye aracından çalındı. Olayın, şoförün aracı güvenli bir alana park etmemesi sonucu gerçekleştiği ve hırsızlığın ciddi bir güvenlik sorunu olarak değerlendirildiği bildirildi.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde, orduya ait 20 bin merminin sivil bir nakliye aracından çalındığı belirtildi.

Ülke basınının Almanya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberlere göre, ordu ile anlaşması olan sivil nakliye şirketine ait aracın şoförü, Jerichower Land bölgesindeki Burg kentinde mühimmat yüklü aracı gece boyunca güvenliği bulunmayan sanayi bölgesindeki otoparka bıraktı.

İlk bulgulara göre, kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde aracın kapısını açarak birçok mühimmat sandığını çaldı.

Şoförün ertesi gün kışlaya yükünü teslim ettiği sırada yaklaşık 20 bin merminin çalındığı fark edildi.

İlk incelemede yaklaşık 10 bin tabanca mermisi, tüfekler için kullanılan 9 bin 900 eğitim mermisi ile "duman mermilerinin" çalındığı saptandı.

Savunma Bakanlığının sivil nakliye şirketinin sözleşmede yer alan güvenlik koşullarına uymadığını varsaydığı, şoförün plansız bir mola vererek otele uyumaya gittiği ve mühimmatı taşıyan aracı gözetimsiz bıraktığı kaydedildi.

Alman ordusu ile polisin olayı soruşturduğu vurgulanırken, aracın takip edilmiş olabileceği ve faillerin şoförün plansız verdiği mola sırasında olayı gerçekleştirmesinden endişe edildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığından bir sözcü, bu hırsızlığı ciddi bir güvenlik olayı olarak gördüklerini ifade ederek, "Bu hırsızlığı ciddiye alıyoruz, çünkü mühimmatın yanlış ellere geçmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
