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Almanya'da Müslümanlar Bayram Namazına Yoğun İlgi Gösterdi

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Köln yakınlarındaki Brühl Camii'nde yüzlerce müslüman, bayram namazını eda ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ramazan Bayramı'nın toplumu kaynaştırıcı gücü vurgulandı.

- Almanya'da müslümanlardan bayram namazına yoğun ilgi

KÖLN - Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl Camii'ne akın eden müslümanlar, bayram namazını eda etti.

Almanya'da müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. Köln kenti yakınlarındaki Brühl Camii'nde bayram namazını eda eden yüzlerce müslüman, yoğun ilgi gösterdikleri camide tüm katları doldurdu.

Namaz öncesinde verilen vaazda, Ramazan Bayramı'nın toplumu birleştirici ve kaynaştırıcı gücü vurgulandı. Namazın ardından cemaat bir araya gelerek, bayramlaştı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN KARAMURAT - Güncel
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