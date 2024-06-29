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Almanya'da silahlı soyguncu sert kayaya çarptı! Türk çalışan, şüpheliyi yumruklarıyla yere serdi

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Almanya'da Türklerin işlettiği kuyumcu dükkanını soymak için içeri giren şüpheli sert kayaya çarptı. Kuyumcu çalışanı İbrahim Dindar, şüpheliyi yumruklayarak yere düşürdükten sonra üzerine çıkarak darp etti. Etkisiz hale getirilen silahlı soyguncu,

Almanya'nın Köln şehrinde Türklerin işlettiği kuyumcu dükkanına soygun için giren silahlı şahıs, çalışan İbrahim Dindar tarafından etkisiz hale getirildi. Güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

SİLAHI ÇALIŞANADOĞRULTTU

Almanya'nın Köln şehrinde Türklerin işlettiği kuyumcu dükkanına maskeli ve silahlı bir soyguncu girdi. Silahlı şahıs o sırada dükkanda bulunan çalışan İbrahim Dindar'a namluyu doğrulttuğu ve el hareketleriyle geriye doğru çekilmesini söyledi.

SOYGUNCUYU YUMRUKLAYARAK YERE SERDİ

Dindar ise silahlı şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Soyguncunun bir anlık dalgınlığından faydalanan Dindar, silahlı şüpheliyiyumruklayarak yere serdi. Saniyeler içerisinde onlarca yumruk darbesi alan şüpheli, neye uğradığını şaşırdı.

"İÇGÜDÜSEL OLARAK ETKİSİZ HALE GETİRMEYİ BAŞARDIM"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan İbrahim Dindar, "Köln Ehrenfeld semtinde bir kuyumcuda çalışıyorum. Sabah saat 10.00 sıralarında dükkanı yeni açmıştım. O gün tek başıma çalışıyordum. Dükkanın iki girişi olduğu için ön giriş işlek, arka taraf sakin. Bir tıklama geldi, ev sahibi veya postacı düşüncesiyle gidip kapıyı açtım. Kapıyı açar açmaz maskeli şahıs silahı bana doğrultarak içeri doğru gitmemi el hareketleriyle belli etti" dedi. Korku içerisinde içeriye gittiğini dile getiren Dindar, "Sonra içgüdüsel bir refleks diyeyim artık, adamın elinden silahı atıp etkisiz hale getirmeyi başarabildim" şeklinde konuştu.

"SOYGUNU YAPANLAR 3 KİŞİYMİŞ"

Dindar, soyguncunun konuşmadığını, el hareketleriyle anlaştıklarını belirterek, "Aklıma gelen beni vuracağını düşündüm, silahı elinden atamayacağımı düşünmedim" ifadelerini kullandı. Geçmişte dövüş sporları yaptığını söyleyen Dindar, "Onun verdiği özgüvenle içgüdüsel davranarak meyvelerini yedik" diye konuştu. Soyguncuların 3 kişi olduğunu belirten Dindar, "Telefonu ve kullandığı silah bizde kalmış. Telefon sayesinde yakalandılar. Soygunu yapanlar 3 kişiymiş. Telefonla arama yapıldığı için adamları tespit edip yakalamışlar" dedi.

PATRONDAN SOYGUNCUYU DÖVEN ÇALIŞANA 1 GÜN İZİN

Yaşanılan arbede sonrasında silahı aldığı sırada soyguncunun kalkıp kaçtığını söyleyen Dindar, soyguncuların komşuların polisi araması sonrasında aynı gün yakalandığını dile getirdi. Dindar, kendisine istirahat etmesi için 1 gün izin veren işverenine de teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Almanya Köln Güvenlik Suç Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

uLuBeY null:

Patron da bayağı bonkörmüş

123
2
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Ferhat Uras:

Senin Allah'ına kurban, ne de güzel seri, teknik ve isabetli yumruklar atıyor. Ellerine sağlık, Allah esirgesin seni.

79
2
yanıtYanıtla
Samet Yücer:

Türk'ün Gücünü Göreceksiniz.

45
11
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Taş:

Soyguncu da eğer Türkiye den değilse bende bişey bilmiyorum !

35
18
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Güven önemlş:

acemi

yanıt3
yanıt0
YalancıSavar:

Patrona bak, insan bir maaş ikramiye verir onca malı kurtarmış. bir gün izin nedir yaw

42
4
yanıtYanıtla
Sıradan Biri:

Ülke olarak son zamanlardaki max başarımız

33
4
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Hamdi Baba :

Bırak soysun gitsin. Patrona öyle iyi olur

29
1
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Mevlüt Dündar:

patronda çok cimriymis

25
2
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Tng Trk:

Almanyadayim kimse konusmuyor burda :D. sizden duyuyorum haberi

22
1
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