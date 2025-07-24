Almanya'da Kırmızı Bültenle Aranan Cinayet Zanlısı Türkiye'de Yakalandı

ALMANYA'da 1984 yılında işlediği cinayet nedeniyle kırmızı bültenle aranan N.G., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Almanya adli makamlarınca 'kasten öldürme' suçundan aranan ve 41 yıldır firari olan N.G.'nin Türkiye'de olabileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, şüphelinin Hatay'daki akrabalarına ait adreslerde saha ve teknik çalışmaları yürütüldü. Ekipler, şüphelinin bu adreslere zaman zaman uğradığını tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından, şüphelinin Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak operasyon düzenledi. N.G., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.