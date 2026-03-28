Almanya'da Baltık Denizi sahilinde kurtarılan kambur balina yeniden karaya oturdu

Almanya'da 23 Mart'ta Baltık Denizi'nin Timmendorfer Sahili'nde karaya oturduktan sonra çalışmalar sonucu dün kurtarılan ve bir süre kendi başına yüzen kambur balina, Wismar Körfezi'nde yeniden karaya oturdu.

Alman basınındaki haberlere göre, 23 Mart'ta Timmendorfer Sahili'nde karaya oturduğu tespit edilen yaklaşık 15 metre uzunluğundaki balina, çok sayıda gönüllünün de katıldığı çalışmaların ardından dün bir kepçenin açtığı oluğu kullanarak kumluk alandan kurtuldu.

Balina, Timmendorfer Sahili'nde karaya oturduğu yerden ayrılmasının ardından Lübeck Körfezi'nden Mecklenburg-Vorpommern eyaletine doğru yüzdü. Kurtarma ekiplerince bir süre botlarla takip edilen balina, daha sonra gözlerden kayboldu.

Bugün Wismar Körfezi'nde yeniden görülen kambur balina, Walfisch Adası yakınında yeniden karaya oturdu.

"Balinaya kendi başına kurtulma şansı vermek istiyoruz"

Çevre örgütü Greenpeace'te çalışan deniz biyoloğu Thilo Maack, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, şimdilik yeni bir kurtarma operasyonunun yapılmayacağını belirterek, "Balinaya kendi başına kurtulma şansı vermek istiyoruz." dedi.

Bir botla balinanın yakınına kadar giden Maack, "Balina hala yüzüp gitmeye çalışıyor. Bu nedenle onun kendini kurtarmasını ümit ediyoruz. Şimdi en iyisi, balinayı tamamen rahat bırakmak." ifadesini kullandı.

Maack, uzmanların planlandığı gibi yarın sabah yeniden olay yerine döneceği bilgisini paylaştı.

"Kendi başına kurtulamaması durumunda derin sulara doğru yönlendirilmeye çalışılacak"

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Çevreyi Koruma Bakanı Till Backhaus da yaptığı yazılı açıklamada, Alman Deniz Müzesi ile Kara ve Su Hayvanları Araştırma Enstitüsü uzmanlarının, balinanın yeniden karaya oturduğunu tespit ettiğini belirterek, "Maalesef hayvanın durumunun iyi olmadığını varsaymak zorundayız ancak hala umut var. Hayvanın hemen yakınında derinlik var." bilgisini verdi.

Backhaus, balinanın kendi başına derinliğe gitme ihtimali bulunduğunu, bunun için ona gece boyunca zaman tanımak istediklerini belirtti.

Balinanın yarın sabaha kadar kendi başına kurtulamaması durumunda uzmanların balinayı iterek derin sulara doğru yönlendirmeye çalışacağını bildiren Backhaus, deniz polisinin de yetkisiz kişilerin balinaya yaklaşmasını önlemek için gece nöbeti üstleneceğini kaydetti.