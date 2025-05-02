Almanya'da Kalabalığa Araçla Dalma Olayı: 3 Yaralı

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, bir aracın bir grup insana çarpması sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Olayın olduğu bölgenin güvenlik çemberine alındığı ifade edilen açıklamada, yaralılara yerinde müdahale edildiği aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, en az 3 kişinin yaralandığı ve şüpheli sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

Olayın kaza mı yoksa terör saldırısı mı olduğu hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.