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Almanya'da İsrail'e Olumlu Bakma Oranı Düşüşte

Almanya'da İsrail'e Olumlu Bakma Oranı Düşüşte
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Bertelsmann Vakfı'nın anketine göre, son 4 yılda Almanya'da İsrail'e olumlu bakanların oranı yüzde 46'dan yüzde 36'ya geriledi. Olumsuz bakanların oranı ise yüzde 38'e çıktı.

Almanya'da yapılan bir anket sonucuna göre, son 4 yılda ülkede İsrail'e olumlu bakanların oranı yüzde 46'dan yüzde 36'ya geriledi.

Bertelsmann Vakfı, Almanya ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 60. yılı vesilesiyle, anket yaptırdı.

Anketin sonucuna göre, İsrail'e olumlu bakanların oranı 2021 yılında yüzde 46 civarındayken, bu oran şu anda yüzde 36'ya geriledi.

Almanya'da İsrail'e olumsuz bakanların oranı yüzde 38 ile olumlu bakanlardan daha yüksek oldu.

Vakıf direktörlerinden Stephan Vögel, diplomatik ilişkilerin yıl dönümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ancak İsrail hükümetlerinin iç ve dış politikalarında alınan kararlar beğenilmediğinde eleştirilerin yükselebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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