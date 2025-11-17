Haberler

Almanya'da İslamofobik Suçlarda Artış: 930 Vaka Kaydedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da 2023 yılının ocak-eylül döneminde 930 İslamofobik suç işlendi. Federal Kriminal Dairesi'ne yapılan başvurular, aşırı sağcıların bu suçların büyük çoğunluğunu işlediğini ortaya koydu. Camilere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere toplamda 31 saldırı gerçekleşti.

Almanya'da bu yılın ocak-eylül döneminde 930 İslamofobik suçun işlendiği bildirildi.

Alman hükümeti, Sol Parti Meclis Grubunun İslamofobik suçlara ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Buna göre Federal Kriminal Dairesi'ne 2025'in birinci çeyreğinde 469 İslamofobik suç bildirilirken, ikinci çeyrekte bu sayı 316, üçüncü çeyreğinde de 145 oldu.

Bu bağlamda ilk çeyrekte 283, ikinci çeyrekte 172, üçüncü çeyrekte de 85 şüpheli tespit edilirken toplam 5 kişi gözaltına alındı ancak bu kişiler hakkında tutuklama emri çıkarılmadı.

2025'in ocak-eylül döneminde camilere yönelik 31 saldırı gerçekleştirildi.

Bu suç ve saldırlar kapsamında 1'i ağır 38 kişi yaralandı.

Hükümetin yanıtında, işlenen İslamofobik suçlar arasında halkı kışkırtma, hakaret, tehdit, anayasaya aykırı örgütlerin sembollerinin kullanılması, mala zarar verme ve adam yaralama yer alırken suçların büyük bölümü aşırı sağcılar tarafından işlendiği kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

İnsanlık yapmak istedi, pişman oldu
Shakhtar Donetsk'ı çalıştıran Arda Turan en büyük hayalini açıkladı

''En büyük hayalim'' diyerek sıradaki hedefini duyurdu
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.