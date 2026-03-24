Almanya'nın Bavyera eyaletindeki yerel seçimlerde iki Türk kökenli aday belediye başkanı oldu

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki yerel seçimlerde, Enis Tiz ve Abuzer Erdoğan isimli iki Türk kökenli aday, belediye başkanlıklarını kazandı. Kitzingen'de Özgür Seçmenler Partisi'nden Enis Tiz, Rosenheim'da ise Sosyal Demokrat Parti'den Abuzer Erdoğan başarılı oldu.

22 Mart Pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerde 23 bin nüfusa sahip Kitzingen'de Özgür Seçmenler Partisinin (Freie Waehler) adayı Enis Tiz, Münih'in güneyinde bulunan ve 65 bin nüfuslu Rosenheim'da da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) adayı Abuzer Erdoğan belediye başkanı seçildi.

31 yaşındaki Enis Tiz oyların yüzde 55,3'ünü almayı başararak Bavyera'nın en güçlü siyasi partisi olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) adayını geride bıraktı ve Kitzingen Belediye Başkanı oldu.

Rosenheim kentinde de SPD'nin adayı yine 31 yaşındaki Abuzer Erdoğan oyların yüzde 53,4'ünü alarak belediye başkanı seçildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
