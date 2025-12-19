Haberler

Almanya'da mahkeme, aşırı sağcı Hammerskins Almanya Derneğinin faaliyet yasağını kaldırdı

Almanya'nın Federal İdari Mahkemesi, aşırı sağcı Hammerskins Almanya derneğinin faaliyet yasağını hukuka aykırı bularak kaldırdı. Mahkeme, İçişleri Bakanlığı'nın yeterli kanıt sunamadığını belirtti.

Almanya'nın Leipzig kentinde bulunan Federal İdari Mahkeme, 2023'te faaliyetleri durdurulan "Hammerskins Almanya" adlı aşırı sağcı derneğin faaliyet yasağını kaldırdı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Hammerskins Almanya Derneğine getirilen yasağın hukuka aykırı bulunduğu ve bu nedenle kaldırıldığı belirtildi.

Mahkeme, İçişleri Bakanlığının, ülke çapında faaliyet gösteren bir çatı örgütünün varlığına dair yeterli kanıt sunamadığına hükmetti. Ancak mahkeme, ulusal düzeyde bağlayıcı bir liderlik yapısının da kanıtlanamadığını belirtti.

Kararda, Dernekler Yasası uyarınca, federal düzeyde yalnızca ülke genelinde faaliyet gösteren derneklerin yasaklanabileceği vurgulandı.

Derneğin bölgesel yapıları faaliyetlerine devam edebilecek

Almanya'da yaklaşık 130 üyesi bulunan derneğin bölgesel yapıları, faaliyetlerine devam edebilecek.

Mahkeme, gerekli koşullar oluşursa eyaletlerin bu şubelerini ayrı ayrı yasaklayabileceğini kaydetti.

Dönemin İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 2023'te Derneğin "ırkçı Neonazi bir örgüt olması ve anayasal düzene aykırı olduğu" gerekçesiyle faaliyetlerini yasaklamış, polis 10 eyalette baskınlar düzenlemişti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

