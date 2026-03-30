Haberler

Almanya, 14-15 yaşındakilerin ebeveynin yanında alkol kullanımına izin veren düzenlemeyi kaldırmayı planlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman hükümeti, 14-15 yaşındaki gençlerin ebeveynleriyle birlikte alkol tüketimine izin veren düzenlemeyi kaldırmayı planlıyor. Eğitim Bakanı Karin Prien'in hazırladığı yasa tasarısında, gençlerin alkol tüketimini daha iyi koruma amacı vurgulandı.

Alman hükümetinin, 1952'den beri geçerli olan 14-15 yaşındaki gençlerin ebeveynin yanında alkol kullanımına izin veren düzenlemeyi kaldırmayı planladığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien'in hazırladığı yasa tasarısında, "Gençleri Koruma Yasası'nda yer alan ve 14-15 yaşındakilerin ebeveyn veya vasi eşliğinde alkollü içecek tüketmelerine veya satın almalarına izin veren istisna kaldırılacak." ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Haberde, tasarıda mevcut düzenlemenin, gençleri alkol tüketimiyle ilgili tehlikeden korunmayı zayıflattığı ve bu nedenle Alman hükümetinin, bağımlılığı daha iyi şekilde önleme hedefiyle çeliştiği vurgulandı.

Tasarının, Bakanlar Kurulu'nun ardından Federal Meclis'in gündemine gelmeden önce uzmanların görüşünün alınacağı kaydedildi.

Haberde, eyaletlerin sağlık bakanlarının 2025'te bağımlılık riski sebebiyle söz konusu düzenlemenin kaldırılması yönünde görüş belirttiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Erbil Başay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

