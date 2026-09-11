Almanya'da eyalet seçimi anketlerinde AfD Mecklenburg-Vorpommern'de, Sol Parti Berlin'de önde

Almanya'da 20 Eylül'de eyalet seçimlerinin yapılacağı Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 37 oy oranıyla Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Berlin'de de yüzde 23 ile Sol Parti ilk sırada yer aldı.

Kamu yayın kuruluşu ZDF'nin "Politbarometer" programında eyalet meclisi seçimlerine ilişkin anket yayımlandı.

Ankete göre AfD, Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 37 oy oranı ile birinci parti konumunu koruyor.

SPD yüzde 34, Sol Parti yüzde 10, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 7 ve Yeşiller yüzde 5 oy oranına ulaşırken Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW) yüzde 4'te kaldı.

AfD, yüksek oy oranına rağmen tek başına iktidar olamıyor

Anket, AfD'nin yüksek oy oranına rağmen tek başına hükümet kurmasının mümkün olmadığına işaret etti.

AfD'nin yüzde 37'lik oy oranıyla birinci çıkması halinde dahi eyalet meclisinde çoğunluğu elde edebilmesi için başka bir partiyle koalisyon kurması gerekecek.

Ancak Almanya'daki yerleşik siyasi partilerin AfD ile koalisyon yapmama yönündeki tutumu, seçim sonrasında hükümet kurma sürecini zorlaştırabilecek en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Mecklenburg-Vorpommern'de 2021'de yapılan son eyalet meclisi seçimlerinde yüzde 39,6 oyla SPD birinci olmuş ve koalisyon hükümeti kurmuştu. Seçimde AfD yüzde 16,7, CDU yüzde 13,3, Sol Parti yüzde 9,9 ve Yeşiller yüzde 6,3 oy almıştı.

Berlin'de Sol Parti önde

20 Eylül'de yapılacak Berlin eyalet meclisi seçiminde de yüzde 23 oy oranıyla Sol Parti önde.

Oy oranları, CDU'nun yüzde 21, SPD'nin yüzde 10, Yeşiller'in yüzde 16, AfD'nin yüzde 17 ve BSW'nin yüzde 3 oldu.

Berlin'de 2023'teki son eyalet meclisi seçimlerinde CDU yüzde 28,2, SPD yüzde 18,4, Yeşiller yüzde 18,4, Sol Parti yüzde 12,2, AfD yüzde 9,1 oy almıştı.

Kaynak: AA