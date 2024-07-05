Üye Girişi
Haberler

Almanya'da DİTİB'in Hastane Manevi Rehberlik Eğitimi İlk Mezunlarını Verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) ülkedeki faaliyetlerinin 40. yılında başlattığı 'Hastane Manevi Rehberlik Eğitimi' ilk mezunlarını verdi. Köln DİTİB Merkez Camisi'nde düzenlenen törende, DİTİB'in kuruluş amacı ve katettiği yol vurgulandı. Eğitimini tamamlayan 11 ilahiyatçıya sertifikaları takdim edildi.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) ülkedeki faaliyetlerinin 40. yılında başlattığı "Hastane Manevi Rehberlik Eğitimi" ilk mezunlarını verdi.

Köln DİTİB Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılışı yapılan törende, 40 yıl önce İslami değerleri temsil etmek ve Almanya'da yaşayan Müslümanlara din hizmetlerini ulaştırmak amacıyla kurulan DİTİB'in o günden bugüne katettiği yol vurgulandı.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, burada yaptığı konuşmada, "Bu hizmetler, hastalara ve ailelerine sadece manevi destek ve teselli sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hastalık, acı ve kederin üstesinden gelmelerine de katkıda bulunur." dedi.

Kuzey, manevi rehberliğin hastaların iyileşme sürecindeki önemine dikkat çekerek, "Zor zamanlarda başkalarına destek olma konusundaki özveriniz, merhametiniz ve bu göreve talip olmanız örnek bir davranıştır." diye konuştu.

Türkiye ve Almanya'daki üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra eğitim alan ilahiyatçılar ile ailelerin katıldığı törende konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan 11 ilahiyatçıya sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Almanya Köln Dünya Güncel Haberler

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Son sözleri 'Babamı vurmayın' olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Bakmadan Geçme

Canlı Dolar Kuru 5 Temmuz: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! Okullar ne zaman açılacak? MEB 1. sınıflar için uyum eğitimi ne zaman? 5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Ali Koç neden ifadeye çağırıldı? Ali Koç Galatasaray derbisiyle ilgili neden ifadeye çağırıldı, ne olmuştu? Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli? Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ? Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın hayatı ve kariyeri! AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler? MASTERCHEF 5 TEMMUZ TANITIMI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title