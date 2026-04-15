Almanya'da DİTİB'in eğittiği din görevlileri düzenlenen törenle cübbelerini giydi

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı ile DİTİB arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, 34 din görevlisi 2 yıllık eğitimin ardından DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle cübbelerini giydi.

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Almanya'daki camilerde görev yapmak üzere yetiştirilen din görevlileri, 2 yıllık eğitimin ardından DİTİB'de düzenlenen törenle cübbelerini giydi.

DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen törene eğitimlerini tamamlayan 34 mezunun yanı sıra mezunların aileleri, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, DİTİB Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan ile DİTİB yetkilileri katıldı.

DİTİB Akademisi Daire Başkanı Muhammed Şahin, burada yaptığı açılış konuşmasında, "Bu vesileyle Almanya'daki DİTİB cami cemaatlerinde nitelikli din eğitiminin sürdürülebilirliği ve kurumsallaşması adına güçlü bir mesaj veriyoruz." dedi.

Almanya'daki en büyük İslami dini cemaat olarak DİTİB'in, din görevlilerinin yetiştirilmesinde özel bir sorumluluk taşıdığını ve bu görevi büyük bir titizlik ve inançla yerine getirdiğini belirten Şahin, "Değişen toplumsal şartlar ve cami cemaatlerimizde artan çeşitlilik göz önüne alındığında, bu şartlara uyum sağlayan nitelikli ve profesyonel bir eğitimin ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir." diye konuştu.

DİTİB Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan ise konuşmasında, "Din hizmetlerimizi daha yüksek bir seviyeye taşımak istiyoruz. Bu bağlamda, imam adaylarımız gibi nitelikli insanlar geleceğimiz için en büyük sermayemizdir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yetkililer, mezunlara diplomalarını takdim etti.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
