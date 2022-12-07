Almanya'da darbe planlayan Nazilere 3 bin polisle operasyon! 25 kişi gözaltında

Almanya'da darbe yapma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen aşırı sağcılara yönelik yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Federal savcılıktan yapılan açıklamada, 3 bin polis tarafından 11 eyalette 130 noktaya operasyon yapıldığı kaydedildi. Adalet Bakanı yaptığı açıklamada, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı.

Almanya'da ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Savcılık sabahın erken saatlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların, 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandıklarını açıkladı.

ARALARINDA ESKİ ASKERLER DE VAR

Birçok eyalette aşısı sağcı Reich Yurttaşlar Hareketi'ne yönelik yapılan baskınlarda 52 kişi hakkında "terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yakalanan 25 kişinin arasında ise eski askerlerin de yer aldığı kaydedildi. Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.

"SİLAHLI SALDIRI PLANLANDIĞINA DAİR BİR ŞÜPHE VAR"

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti. Buschmann, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı. Alman İmparatorluğu'nu örnek alan grubun üyelerinin, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.

"DERİN DEVLET" İDDİASI

Şüphelilerin, "Reich Vatandaşları" olarak adlandırılan anlatılardan ve "QAnon ideolojisinden" oluşan bir komplo teorileri topluluğuna inandıkları iddia ediliyor. Grup üyelerinin ayrıca Almanya'nın sözde bir "derin devlet" tarafından yönetildiğine inandıkları belirtildi. Kamu yayın kuruluşu ZDF, parlamentonun alt kanadı Bundestag'ın eski bir aşırı sağcı üyesinin de komplonun parçası olduğunu ve bu kişinin yeni sistemde "Adalet Bakanı olmayı planladığını" kaydetti.