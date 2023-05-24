- Almanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda oy verme işlemi sona erdi

BERLİN - Türkiye'de 28 Mayıs tarihinde yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy verme işlemi Almanya'da sona erdi.

Türkiye'de 28 Mayıs tarihinde yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Almanya'da 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi sona erdi. Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı ikinci tur için Almanya'nın başkenti Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Karlsruhe, Köln, Münih, Essen, Münster, Mainz, Nürnberg, Frankfurt, Stuttgart, Kassel, Aachen, Bremen ve Regensburg şehirlerinde kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

Berlin'de ikinci tur oy verme işlemleri birinci turda olduğu gibi yine Berlin Başkonsolosluğu bahçesinde yapıldı. Berlin'de oy vermeye gelen vatandaşlar üstleri ve çantaları arandıktan sonra konsolosluk bahçesinde kurulan seçim konteynerlerine yönlendirildi. Oy verme işleminin son gününde, başkentte ilk dört gün boyunca görülen yoğunluk yoktu.

Katılım ilk tura daha yüksekti

Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök yaptığı açıklamada, ikinci tur seçimlerinin ilk turda olduğu gibi genelde sakin geçtiğini, vatandaşların zaman zaman oluşan uzun kuyruklara rağmen rahat bir şekilde oylarını kullanıp ayrıldıklarını söyledi. Berlin'de ilk tura oranla daha fazla bir katılım oranı beklediklerini açıklayan Yücekök, "Gidişatı incelediğimizde, büyük ihtimalle ilk turdaki katılımdan daha yüksek bir katılımla burada seçimleri bu akşam saat 22.00 itibarıyla tamamlayacağız. Yine öngörüldüğü gibi yarın YSK'nın programı dahilinde, yurtdışında kullanılan oyları Türkiye'ye sevk etme işlemine başlayacağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Almanya'daki vatandaşlarımıza da demokratik haklarını kullanarak oy verme işlemine geldikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Berlin'de seçimlerin gayet düzenli bir ortamda geçtiğini dile getiren Yücekök, kayda değer bir soruna karşılaşılmadığını belirtti. Belirli saatlerde yoğunluğun arttığını söyleyen Başkonsolos Yücekök, "Vatandaşlarımız, gayet nizami bir şekilde oylarını kullandılar. Belirli saatlerde yoğunluğumuzun arttığı, seçmenlerimizin yoğun ilgisinin olduğu periyotlar yaşadık. Fakat çalışma düzenimizi ve tempomuzu ona göre ayarlayıp, çok şükür hiç kimseyi mağdur etmeden tüm seçmenlerimize oy kullandırdık" dedi.

Yurtdışı temsilciliklerindeki oy verme işlemleri akşam saatlerinde sona ererken, gümrüklerde ise oy verme işlemleri 28 Mayıs tarihine kadar devam edecek.