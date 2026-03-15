Köln'de YTB'nin Iftar Etkinliği

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya'nın Köln kentinde çocuklar ile aileleri için iftar programı ve bir dizi etkinlik düzenledi.

YTB'nin düzenlediği, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa tiyatro ekibinin Köln'deki gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde (DİTİB) YTB'nin çocuklar ve aileleri için düzenlediği iftara, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, YTB Başkanı Abdulhadi Turus'un yanı sıra Türk sivil toplum kuruluşu ve dernek başkanları ile temsilcileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında Köln'de açılışını yaptığı Köln Merkez Camisi'ni ilk kez ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini belirterek, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyada son dönemlerde artan sıkıntı ve sorunlara çözüm bulma noktasında Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde katkı verdiğini anlatan Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da çok güçlü bir irade var. Etrafımızda ne kadar sıkıntılar olursa olsun huzur ve barış iklimi için çalışan bir devletimiz var. İnşallah etrafımızdaki bu ateş çemberi bir an önce tamamen yok olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla coğrafyamızda, huzur ve barış sağlanır."

YTB Başkanı Turus, yurt dışında ramazan yaşantısının kendine özgü bir güzelliği ve anlamı olduğunu belirterek, memleketten uzakta kurulan iftar sofralarının aileleri, dostları ve tüm insanları birbirine daha da kenetlediğini ifade etti.

Turus, "YTB olarak bu ramazan ayında kardeşlik iftarları programlarımızla gönül coğrafyamızın dört bir yanında gönül köprüleri kurduk." dedi.

Köln Başkonsolosu Al ise ramazan ayının, kültürel ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması için değerli bir vesile olduğunu dile getirerek, Almanya'da yaşayan Türkler için ise memleketten getirilen kültürel mirasının canlı tutulduğu özel bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

İftarın ardından çocuklar ve aileleri cami çevresinde Rafadan Tayfa tiyatro ekibiyle, ellerindeki ışıklı ramazan kandilleriyle ilahiler eşliğinde fener alayı yürüyüşü yaptı.