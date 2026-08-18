Ukraynalıya Rusya İçin Casusluktan Hapis

Almanya'da Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi, bir Ukrayna vatandaşını Rusya için casusluk faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 3 Ukrayna vatandaşının yargılandığı davada kararın açıklandığı belirtildi.

Açıklamada, en son İsviçre'de yaşayan 30 yaşındaki Ukraynalı vatandaşına sabotaj amacıyla casusluk faaliyetinde bulunmaktan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği, 22 ve 25 yaşlarındaki diğer iki kişinin ise beraat ettiği aktarıldı.

Dava sürecinde sanıklar hakkındaki suçlamaların kısmen doğrulandığı ifade edilen açıklamada, üç sanığın Mart 2025'te Rusya'daki bir devlet kurumunun talimatı doğrultusunda içinde GPS takip cihazı ve otomobil yedek parçaları bulunan iki paketin Ukrayna'daki bir kargo şirketiyle Almanya'dan Ukrayna'ya gönderilmesine iştirak ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bunun talimat verenlere nakliye süreçlerini ve altyapıyı aksatma hedefiyle olası sabotaj eylemleri için araştırma imkanı verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Mahkemenin 30 yaşındaki sanığın Rusya'daki bir devlet kurumu için olası sabotaj hedeflerini araştırma sürecine bilerek katıldığı sonucuna vardığı kaydedilen açıklamada, bunun sanığın olay hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına ve bu süreçte gösterdiği özel çabaya dayandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, diğer iki sanık hakkındaki delillerin ise söz konusu paketlerin olası sabotaj hedeflerini araştırma amacı taşıdığını bildiklerini kanıtlamaya yetmediği, bu iki sanığın casusluk faaliyetinde bulunduklarının da tespit edilmediği bildirildi.

Federal Savcılığının hazırladığı iddianamede sanıklar, Rus istihbaratının talimatıyla Mart 2025'te Almanya'nın Konstanz ve Köln kentlerinden Ukraynalı bir kargo şirketi aracılığıyla Ukrayna'ya GPS izleme cihazları içeren iki paket göndererek bu şekilde sevkiyat rotalarını ve nakliye süreçlerini araştırmaya çalışmakla suçlanmıştı.

İddianamede, daha sonra aynı şekilde patlayıcı maddeler içeren paketlerin kargoya verilerek Almanya'da veya Ukrayna'da patlatılmasının ve mümkün olduğunca büyük zarar verilmesinin amaçlandığı ileri sürülmüştü.

Sanıklar, Mayıs 2025'te gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA