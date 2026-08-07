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Almanya'da sıcak hava dalgası can kaybını rekor seviyeye çıkardı

Almanya'da sıcak hava dalgası can kaybını rekor seviyeye çıkardı
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BERLİN, 7 Ağustos (Xinhua) -- Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 2016'dan bu yana kaydedilen tüm yıllık toplamları geride bırakarak 2026'nın ilk yedi ayında 11.900'e ulaştı.

BERLİN, 7 Ağustos (Xinhua) -- Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 2016'dan bu yana kaydedilen tüm yıllık toplamları geride bırakarak 2026'nın ilk yedi ayında 11.900'e ulaştı.

Almanya'nın önde gelen halk sağlığı kurumu olan Robert Koch Enstitüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, söz konusu artışın büyük ölçüde haziran ayı sonlarında yaklaşık 9.600 kişinin can kaybına neden olan aşırı sıcak hava dalgasından kaynaklandığını belirtti.

Açıklamaya göre yüksek sıcaklıklardan en çok yaşlılar etkilendi. 85 yaş ve üzeri kişilerde sıcaktan dolayı 6.000'den fazla can kaybı meydana gelirken, 75-84 yaşları arasında yaklaşık 2.900 can kaybı kaydedildi.

Haziran ayındaki sıcak hava dalgası sırasında sıcaklıklar ülke genelinde birçok bölgede 40 dereceyi aşmıştı.

Kaynak: Xinhua
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