Haberler

Berlin'de antisemitizm hibelerinde usulsüzlük

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Berlin Eyalet Sayıştayı, antisemitizmle mücadele için verilen 13 hibeyi hukuka aykırı buldu. İç denetim yetersizliği ve bütçe kurallarına uyulmaması tespit edildi. Kültür Senatörü istifaya hazırlanıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, antisemitizmle mücadele kapsamında verilen hibe ve teşviklerin hukuka aykırı şekilde verildiği ortaya çıktı.

Berlin Eyalet Sayıştayı tarafından hazırlanan raporda, eyalet yönetiminin geçen yıl antisemitizmle mücadele amacıyla verdiği 13 hibe kararının tamamının açıkça hukuka aykırı olduğu tespit edildi.

Raporda, hibe süreçlerinde iç denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığı ve kararların yeterince belgelenmediği vurgulandı.

Denetçiler, hibe başvurularının işlenmesi ve ödemelerde eyalet bütçe yönetmeliği ile diğer düzenlemelere uyulmadığını kaydetti.

Söz konusu raporun ardından Eyalet Kültür Senatörü Sarah Wedl-Wilson'ın istifaya hazırlandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu

Diş ağrısıyla gitti, ağzında diş kalmadı
Trump'ın 'vur' emri altın fiyatlarını vurdu! Bir ilk yaşanabilir

Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını vurdu
Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu

Diş ağrısıyla gitti, ağzında diş kalmadı
Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı

Kainat Güzeli cinayetinde korkunç detay! Bebeği için cesediyle...
Polis memurunun dikkati hayat kurtardı

Polisin dikkati hayat kurtardı