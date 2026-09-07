Almanya'da AfD'nin birinci çıktığı eyalet seçimi Asya-Pasifik bölgesinde yankı uyandırdı

Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) birinci çıkması, Asya-Pasifik basınında son dakika gelişmesi olarak aktarıldı.

Almanya'da sandık çıkış anketlerine göre 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde AfD, oyların yüzde 44,5'ini alarak birinci çıktı.

Asya-Pasifik bölgesindeki basın kuruluşları, bu gelişmeyi son dakika haberi olarak sundu.

Japonya

Japonya merkezli Jiji haber ajansı, yayımladığı haberde AfD'nin eyalet seçimlerinde "ezici bir zafer kazanarak en büyük parti" olduğunu bildirdi.

Haberde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) "ağır bir yenilgiye uğradığı" savunuldu.

Tokyo merkezli TBS televizyonu da haberinde "Almanya'da aşırı sağcı AfD, eyalet seçimlerinde rekor düzeyde oy alarak Merz hükümetine büyük bir darbe vurdu" başlığını kullandı.

Asahi gazetesi haberinde, Almanya'da eyalet seçimlerinde ezici bir zafer kazanan aşırı sağcı AfD'nin "Almanya'ya geri dönmenin yolunu bulduğunu" belirtti. Gazete, İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'da ilk "aşırı sağcı eyalet başbakanının" seçilebileceği ihtimaline dikkati çekti.

Avustralya

Avustralya merkezli "The Australian Financial Review" gazetesi, yayımladığı haberde Almanya'da eyalet seçimlerinde AfD'nin başarısının "aşırı sağcı popülist dalgaya ilişkin yeni endişeleri tetikleyebileceğini" aktardı.

"The Australian" gazetesi de haberinde, AfD'nin eski komünist doğu bölgesinde önemli bir seçimde ezici bir zafer kazandığını belirterek, sonuçların Almanya Başbakanı Merz için "sert bir eleştiri" olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Vietnam

Vietnam merkezli "Tuoi Tre" gazetesi de haberinde, Almanya'nın aşırı sağcı partisinin eyalet seçimlerinde ezici bir zafer kazanarak iktidardaki partiye büyük bir darbe indirdiğini savundu.

Gazete, AfD'nin "tarihi bir zaferle, savaş sonrası ilk kez Almanya'da aşırı sağcı bir partinin iktidarı ele geçirme olasılığının ortaya çıktığını" iddia etti.

Endonezya

Endonezya merkezli Jakarta Post gazetesi "Almanya'da Merz Partisi, aşırı sağın seçim zaferi karşısında baskı altında" başlıklı haberinde "göçmen karşıtı AfD'nin" şimdiye kadarki en büyük zaferini elde ettiğini belirtti.

Malezya

Malezya merkezli The Star gazetesi de "Aşırı sağın zaferi, AfD için iktidara giden yol" başlıklı haberinde Başbakan Merz'in, seçim sonuçlarının partisini "temellerinden sarstığını" kabul ettiğine dikkati çekti.

Free Malaysia Today de yayımladığı haberinde eyalette olası bir AfD hükümeti kurulması halinde "karanlık İkinci Dünya Savaşı geçmişinin kefaretini ödemeye çalışan Almanya'da birçok kişinin şoka uğrayabileceğini" iddia etti.

Bangladeş

Bangladeş merkezli The Daily Star gazetesi de "Aşırı sağcı AfD, Almanya'daki eyalet seçimlerinde tarihi bir zafer kazandı" başlıklı haberinde partinin savaş sonrası dönemde ilk kez eyalet düzeyinde iktidara yaklaştığını bildirdi.

Güney Kore

Güney Kore merkezli Chosun Ilbo gazetesi de haberinde AfD'nin seçimleri kazandığını ancak mutlak çoğunluğu elde edemediğini belirterek, "Partinin kuruluşundan bu yana ilk kez bir eyalet hükümetine liderlik edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor." ifadesini kullandı.

"Maeil Business" gazetesi de haberinde, AfD'nin eyalet seçimlerindeki "ezici zaferine" ve partinin kuruluşundan bu yana ilk kez iktidara gelip gelemeyeceğine ilişkin belirsizliğe yer verdi.

SBS Korea internet portalı da haberinde AfD'nin "eski Doğu Almanya eyaletinde ezici bir zafer elde ettiğini ancak çoğunluğu elde edemediğini" belirterek eyalet hükümetinde iktidarın durumunun belirsiz olduğunu aktardı.

Hindistan

Hindistan'daki India Today haber portalı da haberinde AfD'nin eyalet seçimlerini "ezici bir zaferle" kazanarak Başbakan Merz'i büyük baskı altına aldığını savundu ve sonucun "zorlu koalisyon hesaplamalarına" yol açtığını belirtti.

The Hindu gazetesi de haberinde AfD'nin bölgesel seçimlerde ezici bir zafer kazandığını belirterek, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'da ilk aşırı sağcı eyalet hükümetini kurmak için çoğunluğu elde edemediğini bildirdi.

Kaynak: AA