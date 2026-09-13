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Almanya'da AfD, federal seçim için yapılan anket sonucuna göre yüzde 29 ile ilk sırada yer alıyor

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Almanya'da, Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim başarısının ardından ülke genelindeki kamuoyu yoklamalarında da yükselişini sürdürerek yüzde 29 ile birinci sırada yer aldı.

Almanya'da, Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim başarısının ardından ülke genelindeki kamuoyu yoklamalarında da yükselişini sürdürerek yüzde 29 ile birinci sırada yer aldı.

Kamuoyu araştırma şirketi INSA'nın Bild gazetesi için hazırladığı, federal seçime yönelik son anket sonuçlarına göre, AfD'nin oyu yüzde 29 olarak belirlendi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 20 ile ikinci sırada yer alırken AfD ile arasındaki fark 9 puana çıkmış oldu.

Ankette Yeşiller'in oyu yüzde 14, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) ise yüzde 13 olarak tespit edildi.

SPD'nin ardından Sol Parti yüzde 10 ile gelirken, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 4'te kaldı.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakının (BSW) oyu ise yüzde 3 olarak tespit edildi.

Bu sonuca göre FDP ve BSW, yüzde 5'lik seçim barajını aşamayarak Federal Meclise giremiyor.

Almanya'da gelecek federal seçimin, Mart 2029'da yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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