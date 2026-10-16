Haberler

Almanya'da 4 milyon avro dolandırıcılıkla aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'da 4 milyon avro dolandırıcılıkla aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da estetik ameliyatla yüzünü değiştirmek isteyen kırmızı bülten şüphelisi Michel H.A. (28) yakalandı. Almanya'da yaklaşık 4 milyon avro dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheliye yardım eden 7 kişi gözaltına alınıp 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'da estetik ameliyatla yüzünü değiştirmek isteyen kişinin Almanya'da yüzlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kırmızı bültenle aranan şüpheli Michel H. A.(28) olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan şüpheliye İstanbul'da yardım ettiği tespit edilen 7 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, uzun namlulu otomatik silah, susturucu ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Şüphelinin Almanya'da 4 milyon avroluk dolandırıcılık yaptığı ve amatör rapçi olduğu da öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri Kağıthane'de yüzünü değiştirmek için estetik ameliyat olmaya çalışan bir kişinin bulunduğu ihbarını aldı. Bu ihbar üzerine soruşturma başlatılırken, sahte kimlik kullanan kişinin Türk asıllı Almanya vatandaşı Michel H.A olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

CEP TELEFONUNDAN SİLAH LARI ÇIKTI

İncelemelerde şüphelinin cep telefonunda silah fotoğrafları bulunması üzerine Michel H.A. ile Türkiye'de irtibatta olduğu suç ortaklarının evlerinde arama yapıldı. Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu otomatik tüfek, bir susturucu, çok sayıda telefon ve bir miktar para ele geçirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIRKEN YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Gasp Büro Amirliği ekipleri yürüttüğü soruşturmada, Michel H.A.'nın Almanya'da telefon dolandırıcılığı yaparak yüzlerce kişiyi yaklaşık 4 milyon avro dolandırdığı, bu nedenle hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı tespit etti. Şüphelinin, hakkında kırmızı bülten çıkarılmadan önce Almanya'dan Dubai'ye gittiği oradan da 3 ay önce İstanbul'a geldiği öğrenildi. Arandığı için yüzünü değiştirmeye çalışan Michel H.A.'nın Türkiye'de yeni sahte kimliği ve yüzüyle dolandırıcılık faaliyetlerini devam ettirmeye hazırlandığı değerlendiriliyor. Şüpheli Michel H.A.'nın sanal medyada amatör rapçilik yaptığı da öğrenildi

8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve Michel H.A ile birlikte hareket ettiği tespit edilen şüpheliler A.Y., M.K., M.C.S., İ.K., O.B., Ö.F.A. ve T.A. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı

Beşiktaş neden mi uçuşta? Cevabı bu görüntüde
4 milyon doları vurdu, estetik masasında yakalandı!

Yüzlerce kişiyi dolandırıp buhar olacaktı! Estetik masasından aldılar
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor

İstanbul'a büyük ihanet! Sel sonrası ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu

AK Parti'nin acı günü! Cenazeye Erdoğan'ın sözleri damga vurdu

Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi

Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi
Bursa'da nefes borusuna tavuk eti kaçan bebeğin kalbi durdu! Doktorlar sedye üzerinde yeniden çalıştırdı

Kalbi duran bebek için sedyenin üstüne çıktı! O anlar kamerada
İstanbul'da 1 milyondan fazla yasa dışı bahis SMS'i sonrası 24 şüpheli gözaltına alındı

Çıldırtan bahis mesajlarının sırrı çözüldü! 24 kişi gözaltında
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi

Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'yı salladı! Olanlar oldu