Almanya Cumhurbaşkanı'na Sirkeci Garı'nda Filistin protestosu
Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Sirkeci Garı'ndaki sergi ziyareti sırasında protesto düzenlendi. Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail'i destekleyen Almanya politikasını sloganlarla protesto eden grup polis müdahalesi sonrası gözaltına alındı.
(İSTANBUL) Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Sirkeci Garı'ndaki 'Gurbette Hasret' sergisini ziyareti sırasında bir grup Almanya'nın Filistin politikasını protesto etti. "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganı atan gruptan bazı göstericiler gözaltına alındı.