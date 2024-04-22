Almanya Cumhurbaşkanı'na Sirkeci Garı'nda Filistin protestosu

(İSTANBUL) Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Sirkeci Garı'ndaki 'Gurbette Hasret' sergisini ziyareti sırasında bir grup Almanya'nın Filistin politikasını protesto etti. "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganı atan gruptan bazı göstericiler gözaltına alındı.