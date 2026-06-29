Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "BM kendisini değiştirmeli, daha verimli ve etkili hale gelmeli"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Birleşmiş Milletlerin (BM) daha verimli ve daha etkin hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Steinmeier, Hamburg kentinde düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilirlik Konferansının açılışında bir konuşma yaptı.

Küresel işbirliğinin önemine işaret eden Steinmeier, gelişmekte olan Küresel Güney ülkelerin temsilcilerinin Batı'nın, Avrupa'nın ve Almanya'nın mümkün olduğunca çok sayıda insana hizmet eden uluslararası düzeninin korunmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine nasıl katkı sağladığını yakından izlediğini belirtti.

Steinmeier, Almanya'nın BM Güvenlik Konseyine geçici üye olarak seçilmemesini "acı bir yenilgi" olarak nitelendirerek, "Bu (yenilgi) sadece rakiplerimize değil, kendimize de eleştirel sorular yöneltmemiz için bir nedendir." dedi.

Ancak Almanya'nın uluslararası işbirliğini, barışı, kalkınmayı ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası düzeni savunmayı sürdüreceğini ifade eden Steinmeier, seçim yenilgisine tepki olarak BM'nin Almanya için sağladığı faydayı sorgulayanları ve Almanya'nın BM'ye katkıyı azaltılması yönünde çağrıda bulunanları eleştirdi ve BM'den çekilmenin "dar görüşlülük ve vahim" olacağına işaret etti.

"Aynı zamanda bu salondaki BM kuruluşlarının çok sayıda temsilcisine de sesleniyorum: BM kendisini değiştirmeli, daha verimli ve etkili hale gelmeli." diyen Steinmeier, BM'ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun kanıtlanması gerektiğini kaydetti.

"Kurallara dayalı düzenin parçalanmasına seyirci kalamayız"

Steinmeier, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının serbest ticaret yollarına, seyrüsefer güvenliğine ve işleyen tedarik zincirlere ne kadar bağımlı olunduğunu herkese çarpıcı bir şekilde gösterdiğini belirterek, bu önemli bağlantılar olmadan küresel ticaretin işlemeyeceğini net bir şekilde hissettiklerini dile getirdi.

Uluslararası kuralların tehdit altında olduğunu, bazı güçlü devletlerin bu kuralları artık tanımadığı ve bunları kendi güç çıkarlarının önünde engel teşkil ettiğinde çekinmeden ihlal ettiği bir dönemde yaşadıklarını aktaran Steinmeier, "Uluslararası düzey de dahil olmak üzere uzun bir siyasi yaşamım var. ve deneyimlerim bana bir şey öğrettiyse, o da şudur: Bu yol yanlıştır. İşbirliğine, kurallara dayalı düzenin zayıflatılmasına, altının oyulmasına ve parçalanmasına seyirci kalmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, böyle kuralsız bir dünyada büyük güçlerin ayakta kalması ve hatta belki de kısa vadede bu yeni dünya düzensizliğinden fayda sağlamalarının mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Bu durumun Almanya ve dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğu için geçerli olmadığını vurgulayan Steinmeier, bu nedenle ülkelerin büyük çoğunluğunun mevcut ortaklıklarını daha da derinleştirmesi gerektiğini belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı, küresel zorlulukların üstesinden gelinmesi için de işbirliklerin artırılmasını talep ederek, "Daha fazla uluslararası işbirliği ve karşılıklı güven olmadan iklim değişikliği veya açlık ve yoksullukla mücadele gibi küresel zorlukların üstesinden gelemeyeceğiz." ifadesini kullandı.