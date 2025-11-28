Haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Gernika'yı Ziyaret Etti, İspanya'dan Özür Bekleniyor

Güncelleme:
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gernika'yı ziyaret ederek 1937'deki bombalama için özür diledi. İspanyol Basını, bu jestin tarihi önem taşıdığını belirtti. Bask Milliyetçi Partisi, İspanya hükümetinden de benzer bir özür bekliyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, İspanya'daki resmi ziyaretinin son gününde, 26 Nisan 1937'de Alman "Condor Lejyonu" ve İtalyan "Aviazione Legionaria" askeri birliklerince bombalanıp yerle bir edilen Bask bölgesindeki Gernika kasabasını ziyaret etti.

Almanya, 1997 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Roman Herzog'un gönderdiği bir mektupla, Gernika'nın 1937'de dönemin Nazi askerleri tarafından bombalanması nedeniyle özür dilese de Steinmeier, bunu bizzat yerinde dile getiren ilk Almanya Cumhurbaşkanı oldu.

Gernika'daki Zallo Mezarlığını ve Barış Müzesini ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in bu jesti İspanyol ve Alman basını tarafından "tarihi" olarak nitelendirildi.

Steinmeier'e Gernika ziyaretinde İspanya Kralı 6. Felipe de eşlik etti.

Basklılar, İspanya Kralı ve İspanya hükümetinden de özür bekliyor

Diğer yandan Bask Milliyetçi Partisi (PNV) Genel Başkanı Aitor Esteban, basına yaptığı açıklamada, Almanya'nın yaptığı gibi İspanya hükümetinin ve İspanya Kralı'nın da 88 yıl önceki bombalı saldırı nedeniyle Gernika halkından özür dilemesi gerektiğini savundu.

"Gernika, sıradan bir sembol değil. Dünyanın çeşitli yerlerinde işlenen zulüm ve adaletsizlikleri temsil ediyor ve özel bir öneme sahip." diyen Esteban, İspanya Kralı ve İspanya hükümetinden de Almanya'nın yaptığı gibi aynı jesti beklediklerini dile getirdi.

Ayrıca 88 yıl önceki trajediyi yaşayan, bugün 95 yaşında olan Crucita Etxabe de Bilbao radyosuna verdiği demeçte, "Almanlar özür diledi ama İspanyol hükümeti dilemedi. Almanlara minnettarım ancak İspanyol hükümetine teşekkür edecek hiçbir şeyim yok." diyerek İspanya'ya tepki gösterdi.

İspanya iç savaşı sırasında, dönemin başaktörü diktatör Francisco Franco'ya destek veren Almanya ve İtalya'nın askeri uçaklarıyla Gernika'ya yapılan saldırı, sivil halka yönelik ilk büyük hava bombardımanı olarak tarihte yer buluyor.

İspanyol ressam Pablo Picasso'nun, günümüzde Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde sergilenen "Guernica" tablosu da bu bombalı saldırıyı anlatıyor.

Gernika, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı İspanya'da yapılan gösterilerde de sıklıkla öne çıkartılıyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
