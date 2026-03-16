Almanya: (İran'a yönelik saldırılar) Bu, NATO'nun savaşı değil

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının NATO ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti ve Almanya'nın bu savaşa katılmayacağını vurguladı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu, NATO'nun savaşı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kornelius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Alman Sözcü, "Bu, NATO'nun savaşı değil. NATO, bir savunma ittifakıdır. Alman hükümeti de ittifakın yetki alanını ve bu savaşa katılım konusundaki kendi pozisyonunu net şekilde değerlendirmelidir." dedi.

Kornelius, savaş operasyonlarının genişletilmesinin Orta Doğu ile Körfez bölgesindeki diğer ortaklar için büyük riskler doğuracağını sözlerine ekledi.

Alman hükümeti, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına katılmayacağını defalarca belirtmişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
