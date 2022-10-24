Almanya Başbakanı Scholz'a döner protestosu: Putin'le konuşun yine 4 euro olsun

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Batı'dan gelen yaptırımlara karşılık Putin, Avrupa'ya doğal gaz akışını kesmiş ve bunun sonucunda Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerine dair tasarruf planları yapmaya başlamıştı. Hayat pahalılığı nedeniyle protestoların yoğunlaştığı Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'a bir vatandaş, "Döner 8 euro oldu. Putin'le konuşun döner yine 4 euro olsun" diyerek tepki gösterdi. Scholz, gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan uzaklaştı.

Almanya'da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar devam ediyor. Başbakan Olaf Scholz'a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu.

"PUTİN'LE KONUŞUN DÖNER YİNE 4 EURO OLSUN"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Sevgili Scholz döner 8 euro oldu. Putin'le konuşun döner yine 4 euro olsun." diyor.

MAKAM ARACINA BİNİP UZAKLAŞTI

Scholz'ın hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldığı görülüyor.

6 BİN PROTESTOCU HAYAT PAHALILIĞINI PROTESTO ETTİ

Öte yandan Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde binlerce kişi yine yüksek enerji fiyatlarını ve federal hükümetin politikalarını protesto etti. Polis 12'den fazla şehirde yaklaşık 6 bin göstericinin meydanlarda toplandığını bildirdi.