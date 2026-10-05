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Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'ya 1 milyar euroluk askeri yardım paketini açıkladı

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Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'ya 1 milyar euroluk askeri yardım paketini açıkladı
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Almanya, Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar euro değerinde yeni bir askeri yardım paketi sağlayacağını duyurdu. Başbakan Merz'in Kiev ziyaretinde açıklanan paket, İHA önleme sistemlerinin ortak üretimine odaklanıyor; kış öncesi enerji altyapısına yaklaşık 350 milyon euro ayrılacak.

BERLİN, 5 Ekim (Xinhua) -- Almanya, Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar euro değerinde yeni bir askeri yardım paketi sağlayacağını duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in pazar günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği ziyaret sırasında yaptığı açıklamaya göre yeni paket öncelikli olarak jet motorlu insansız hava araçlarına (İHA) karşı önleme sistemlerinin ortak üretimi gibi hava savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesine odaklanıyor.

Merz, bu alanda kaydedilen son teknik atılımlar sayesinde Ukrayna'nın hızla hava savunmasını güçlendirebileceğini belirtti.

Almanya, Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar, uydu teknolojisi ve muharebe İHA'ları da sağlayacak.

Bunlara ek olarak Almanya, Ukrayna'nın kış öncesinde enerji altyapısını onarabilmesi için yaklaşık 350 milyon euro kaynak tahsis edecek.

Merz, göreve başladığı geçen yıldan bu yana Kiev'i ikinci kez ziyaret etti.

Kaynak: Xinhua
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