Almanya: Hangi toprak düzenlemesini kabul edebileceğine sadece Kiev karar verebilir

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'daki savaşa ilişkin görüşmelerde hangi toprak düzenlemesinin kabul edebileceğine sadece Ukrayna hükümetinin karar verebileceğini söyledi.

Merz ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin başkent Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Rutte ile Ukrayna'ya ilişkin ateşkes görüşmelerinde nasıl ilerleme sağlanabileceğini de ele aldıklarını belirten Merz, bu konuda Avrupalı ortaklarla, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Müzakerelerde Avrupalıların hedeflerini aktaran Merz, yaklaşık dört yıldır süren savaşı sona erdirecek bir ateşkes istediklerini, bu ateşkesin yasal ve maddi olarak sağlam garantilerle güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

Merz ayrıca, müzakerelerin sonucunda Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının korunması gerektiğini belirterek, "Bu nedenle biz Avrupalıların da bu sürecin bir parçası olması çok önemli." dedi.

Görüşülmesi gereken zor konular olduğuna işaret eden Merz, "Ancak hepimiz, hangi toprak düzenlemesini kabul edebileceğine sadece Kiev'in karar verebileceği konusunda hemfikiriz. Ukrayna Devlet Başkanı'nı, dört yıllık acı ve ölümden sonra halkının destekleyemeyeceği bir barışa zorlamak bir hata olur." şeklinde konuştu.

Dün Merz'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan bir gazetecinin, Trump'ın "görüşmede sert ifadeler kullanıldığına" dair açıklamasını hatırlatarak, ABD ile Avrupa arasında sürtüşme noktalarının neler olduğunu sordu.

Başbakan Merz, verdiği yanıtta, Macron, Starmer ve kendisinin Trump ile ayrıntılı bir görüşme yaptıklarını ve gelecek günlerdeki süreci ele aldıklarını belirtti.

Merz, "Kendisine (Trump'a) hafta sonunda belgeleri ABD hükümetiyle nihai olarak görüşmeyi önerdik. Telefonda konuştuğumuz sırada henüz ABD'lilere göndermediğimiz için onun henüz bilmediği bir öneri var. Bunu dün öğleden sonra yaptık. Burada özellikle önemli olan Ukrayna'nın hangi toprak tavizleri vermeye hazır olduğuyla ilgili sorudur. Ancak bu soruya cevap vermesi gerekenler, öncelikle Ukrayna Devlet Başkanı ve Ukrayna halkıdır." ifadelerini kullandı.

Bunu Trump'a açık bir şekilde ifade ettiklerini aktaran Merz, "Şimdi bu süreçte düşündüğümüz gibi ilerlersek, o zaman hafta sonu Amerikan hükümetiyle görüşmeler yapılacak. Ondan sonra muhtemelen önümüzdeki hafta başında Berlin'de bir toplantı olabilir. Amerikan hükümetinin buna katılıp katılmayacağı, büyük ölçüde şu anda üzerinde çalışılan belgelerin birlikte hazırlanmasına da bağlı. Bunun başarılacağından umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Trump ile dün yapılan telefon görüşmesinin karşılıklı pozisyonların netleştiği ve karşılıklı saygının ifade edildiği yapıcı bir görüşme olduğuna dikkati çekti.

Dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması konusunda bu hafta bir adım daha atılabileceğini dile getiren Merz, gelecek hafta düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde karar alınabileceğini kaydetti.

Merz, ABD'nin ulusal stratejik güvenlik belgesinden dolayı Tomahawk füzelerini Almanya'da konuşlandırmayacağından endişe duyup duymadığına ilişkin soruya da "Şu anda, NATO ittifakı kapsamında ABD ile yaptığımız anlaşmalardan şüphe duymak için hiçbir nedenim yok. Karşılıklı güvenlik taahhüdümüzün feshine yönelik herhangi bir açıklama veya adım bulunmuyor." yanıtını verdi.