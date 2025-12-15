Almanya Başbakanı Merz: "Ukrayna için gerçek bir barış süreci konusunda bir fırsatımız var"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna için gerçek bir barış süreci konusunda bir fırsatın bulunduğunu söyledi.

Merz, başkent Berlin'de Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Ukrayna için gerçek bir barış süreci konusunda bir fırsatımız var." diyen Merz, bu fırsatın "küçük ancak gerçek" olduğunu belirtti.

Güvenlik garantileri ve ateşkesin izlenmesini sağlayan "etkili bir mekanizma" gibi konuların ele alınması gerektiğini ifade eden Alman Başbakan, Berlin'de dün ve bugün Ukraynalı, Amerikalı ve Avrupalılar arasında yoğun görüşmeler yapıldığına işaret etti.

Şansölye Merz, burada ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in kilit rol oynadığını dile getirerek, bu akşam bazı Avrupalı liderlerle bir araya gelerek bu konuları ele almaya devam edecekleri bilgisini paylaştı.

"Rusya maksimum taleplerle zamana oynuyor"

Bu müzakerelerin zorlu olduğuna işaret eden Merz "Rusya maksimum taleplerle zamana oynuyor. Aynı zamanda, Ukrayna'ya karşı saldırganlık savaşını hiç azaltmadan sürdürüyor." dedi.

Ukraynalı, Avrupalı ve Amerikalıların üzerinde anlaştığı beş hedefi takip ettikleri kaydeden Merz, "Birincisi dört yıllık savaştan sonra, Ukrayna devletinin egemenliğini koruyacak bir ateşkes istiyoruz. İkincisi, bu ateşkesin ABD ve Avrupalı ??ülkelerden önemli yasal ve maddi güvenlik garantileriyle güvence altına alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin Berlin'de ortaya koyduğu yasal ve maddi güvencelerin gerçekten önemli olduğunu vurgulayan Merz, "Bu, memnuniyetle karşıladığım çok önemli bir ilerleme." değerlendirmesinde bulundu.

Üçüncü olarak ateşkesi Ukraynalı, Avrupalı ve Amerikalılar olarak birlikte hazırlayacaklarını bildiren Alman Başbakan, "Bu, dün ve bugün bizim ortak anlayışımızdı. Bu da ortak bir başarıdır." yorumunu yaptı.

Şansölye Merz, dördüncü olarak ateşkesin NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) birliğini ve gücünü etkilememesi gerektiğini aktararak bu konuda da hemfikir olduklarını dile getirdi.

Beşinci nokta olarak da, ateşkesin Ukrayna'nın Avrupa perspektifini koruması ve ülkenin yeniden inşasını mümkün kılması gerektiğini vurgulayan Merz, katılımcıların bu konuda da aynı görüşü paylaştığını söyledi.

Merz, hangi bölgesel düzenlemenin olabileceği konusunun kilit bir soru olarak kalmaya devam ettiği belirterek, "Buna topraklarını savunan Ukrayna halkı ve Ukrayna Devlet Başkanı cevap verebilir. Bunu bir kez daha çok net bir şekilde söylemek istiyorum." diye konuştu.

Başbakan Merz, toprak tavizleri konusunda Ukrayna'nın karar verebileceğini vurguladı.

Bu akşam bir araya gelecek Ukraynalı, Amerikalı ve Avrupalıların başka ilerlemeler sağlamasını ümit ettiğini bildiren Merz, aynı zamanda Moskova'yı zaman kazanma oyununu sonlandırmaya ve ateşkes yoluna girmeye ikna etmek istedikleri görüşünü paylaştı.

Başbakan Merz, bu yüzden Avrupalılar olarak Rusya üzerinde baskıyı daha da artıracaklarını ve özellikle Rusya'nın Avrupa'daki varlıklarını Ukrayna'yı silahlandırmak için kullanma çabalarını kararlılıkla sürdüreceklerini anlattı.

Rusya'nın Avrupa'daki dondurulmuş varlıklarının kullanımına ilişkin endişeleri anladığını, ciddiye aldığını ancak paylaşmadığını kaydeden Merz, "Umarım (AB'ye) üye devletleri, özellikle de en çok etkilenen Belçika'yı, bu yönde birlikte bir adım atabileceğimize ikna edebiliriz." dedi.

Alman Başbakan, bu konuda AB Liderler Zirvesi'nde bir çözüme ulaşmayı ümit ettiğini aktardı.

"Ateşkesin sağlanıp sağlanamayacağı tamamen Rusya'ya bağlı"

Şansölye Merz, ABD'nin Ukrayna için hazırladığı barış planı önerisine ilişkin de, şu şekilde konuştu:

"Ateşkesin ABD ve Avrupalılardan önemli yasal ve maddi güvenlik garantileriyle güvence altına alınması gerekiyor. Bu gerçekten kapsamlı, önemli bir anlaşma. Daha önce hiç sahip olmadığımız bir şey. Hem Avrupalılar hem de Amerikalılar Ukrayna için benzer güvenlik garantileri birlikte sağlamaya hazırlar."

Berlin'de, Avrupa, Ukrayna ve Amerika olarak ortak öneriler geliştirdiklerini vurgulayan Merz, "Bu öneriler şimdi Rus tarafına sunulacak. Noel'e kadar ateşkesin sağlanıp sağlanamayacağı tamamen Rusya'ya bağlı." ifadesini kullandı.

Başbakan Merz, Putin'e en azından Noel'de bomba ve füze saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.

Son hafta ve aylarda neredeyse istisnasız olarak sivil altyapıyı, anaokullarını, hastaneleri ve enerji tedarik tesislerinin hedef alındığını belirten Merz, "Bu, sivil halka karşı bir terördür. Belki Rus yönetiminde hala bir insanlık görgüsü vardır ve en azından halkı, Noel'de bu terörden birkaç günlüğüne rahat bırakır. Belki de bu, Ukrayna'da kalıcı bir barışa nasıl ulaşabileceğimiz konusunda mantıklı ve yapıcı görüşmelerin başlangıcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

