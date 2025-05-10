Almanya Başbakanı Merz: Rusya'nın Uzun Süreli Ateşkes Kabul Etmesi İçin Çalışıyoruz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın sürekli yeni koşullar dayatmak yerine daha uzun süreli bir ateşkesi kabul etmesini sağlamak için Avrupalı ortaklarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Merz, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleriyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptıkları ziyaret kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve Ukrayna olarak bu toplantı için iyi hazırlandıklarını belirten Merz, bu toplantının öncesinde ve sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ı da bilgilendirdiklerini dile getirdi.

Trump'a bu inisiyatifi tamamen desteklediği için müteşekkir olduğunu söyleyen Merz, "Rusya'nın sürekli yeni koşullar dayatmak yerine daha uzun süreli bir ateşkesi kabul etmesini sağlamak için birlikte çalışıyoruz." dedi.

Merz, bu konuda Rusya'nın koşulsuz olarak uyacağı 30 günlük bir ateşkesin sağlanmasının bir sonraki adım olabileceğini, bunu reddetmesi durumunda Rusya'ya baskıyı artıracaklarını ifade etti.

"Bu savaş, Avrupa'nın tüm siyasi düzenini de yok etmek istiyor"

Ukrayna'ya destek vereceklerini her zaman ifade ettiklerini, bunu da Avrupa'nın çıkarına olduğu için yaptıklarını belirten Merz, "Çünkü bu savaş sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehlikeye atmıyor. Bu savaş, Avrupa'nın tüm siyasi düzenini de yok etmek istiyor. İşte bu nedenle Ukrayna'nın yanındayız." diye konuştu.

Bu inisiyatifin başarısız olması durumunda Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe koyma konusunda kararlı olduklarını dile getiren Merz, Alman hükümetinin bu savaşın sona ermesi için her türlü çabayı destekleyeceğini vurguladı.

Merz, "Bugün buradaki varlığımızla, bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğumuz ve bunun için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğumuz yönünde çok net ve çok güçlü bir sinyal gönderiyoruz." dedi.

"Bu savaş durmalı"

Kiev'den ayrılmadan önce Alman basınına yaptığı açıklamada Merz, savaşın sona erdirilmesi konusunda temkinli bir iyimserlik sergileyerek, "Bu savaş durmalı. Şimdi küçük de olsa bir şansımız olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Merz, ABD Başkanı Trump'ın Avrupalı liderlerin girişimini ve önerilerini iyi bulduğunu, bu nedenle sergilenen bu birlikteliğin ve önerilerin etkili olacağını düşündüğünü söyledi.

Başbakan Merz, Kiev'e yapılan bu ziyareti savaşı sona erdirmek için son aylardaki "en büyük diplomatik girişim" olarak nitelendirdi.

Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna ile tam dayanışmalarını ifade etmek için sabah saatlerinde Kiev'e gitmişti.

Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barış anlaşması çağrısını desteklediklerini ve bu kapsamda ABD ile birlikte Rusya'ya, adil ve kalıcı barış şartlarının oluşturulması için "ön koşulsuz 30 gün ateşkes" çağrısı yaptıklarını belirtmişti.