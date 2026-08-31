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Almanya Başbakanı Merz, partisinin seçim kampanyası etkinliğinde protesto edildi

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Almanya Başbakanı Merz, Mecklenburg-Vorpommern'deki kampanya etkinliğinde protesto edildi; 'savaş kışkırtıcısı' ve 'Pinokyo' olarak nitelendirildi. Ardından Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin olası zaferinin yatırımları olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in, ülkenin kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde seçim kampanyası etkinliğinde protesto edildiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Merz, 20 Eylül'de eyalet meclisi seçimlerinin düzenleneceği Kühlungsborn kentinde partisinin seçim kampanyası etkinliğine katıldı.

Şansölye Merz, burada ıslıklanıp yuhalandı ve hakarete maruz kaldı. Bazı kişiler, Merz'i "savaş kışkırtıcısı" ve "Pinokyo" olarak niteledi, "istifa" şeklinde slogan attı.

Merz'in yapacağı duyurulan basın açıklaması gerçekleşmedi, CDU ekibi bunun gerekçesine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Başbakan Merz ayrıca seçim kampanyası için kurulan bir stantta bariyerlerin ötesinden kalabalıktaki insanlarla sohbet etti, öncesinde ise bir restoranda balık ekmek yedi.

Merz, daha sonra 6 Eylül'de eyalet seçimlerinin yapılacağı Saksonya-Anhalt eyaletine geçti.

Quedlinburg kentinde Saksonya-Anhalt Eyalet Başbakanı Sven Schulze ile bir araya gelen Merz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olası bir Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi hükümetinin eyaletin ekonomik kalkınması için yaratabileceği sonuçlara karşı uyarıda bulundu.

Saksonya-Anhalt'ın "öfkeli vatandaşlar" için bir deney alanı haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Merz, "Önümüzdeki pazartesi olası sağ popülist bir partinin mutlak çoğunluğu kesinleşirse uluslararası yatırımcılar Saksonya-Anhalt'a yatırım yapıp yapmama konusunda üç kez düşüneceklerdir. Bu benim tahminim değil, Sven Schulze ve benim düzenli olarak duyduğumuz bir şeydir." diye konuştu.

Anketlerde AfD açık önde

Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde anketlerde AfD açık ara önde görülüyor.

Anketlerde AfD yüzde 40-42 bandında birinci sırada yer alırken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 22-23 bandında ikinci sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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