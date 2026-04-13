Almanya Başbakanı Merz, Netanyahu'ya Filistin'deki gelişmelerden duyduğu endişeyi iletti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Filistin'deki gelişmelerden büyük endişe duyduğunu ilettiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şansölye Merz ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Başbakan Merz'in Filistin'deki gelişmelerden duyduğu büyük endişeyi Netanyahu'ya ileterek özellikle Batı Şeria'nın fiilen kısmen ilhak edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Merz'in Lübnan'ın güneyindeki çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini de dile getirdiği kaydedilen açıklamada, Şansölye Merz'in, Almanya'nın ABD ile İran arasında diplomatik bir uzlaşma sağlanmasına yönelik girişimleri kararlılıkla desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, Merz'in ayrıca İran ile olan çatışmaların sona ermesinin ardından gerekli koşulların oluşması halinde ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz trafiğinin güvence altına alınmasına katkı sunmaya hazır olduğunu bir kez daha yinelediği aktarıldı.