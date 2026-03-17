Almanya'dan Hürmüz Boğazı Mesajı: NATO Müdahale Değil Savunma İttifakıdır

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerinin korunmasına yönelik askeri müdahaleyi reddetti ve NATO'nun müdahale yerine savunma ittifakı olduğunu vurguladı. Ayrıca, İran'la ilgili çatışmaların NATO sorumluluk alanında olmadığına dikkat çekti.

BERLİN, 17 Mart (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerinin korunmasına yönelik olası bir askeri müdahaleyi reddederek, NATO'nun "müdahale ittifakı" değil, bir "savunma ittifakı" olduğunu vurguladı.

Merz, pazartesi günü Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, İran'ı ilgilendiren çatışmanın NATO'nun sorumluluk alanına girmediğini ifade etti.

Söz konusu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO müttefiklerine, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının güvenliğini sağlama çabalarına destek vermeleri yönündeki çağrısının ardından geldi.

Bu çağrıya yanıt olarak Merz, çatışmalar sürdüğü müddetçe Almanya'nın boğazda seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik askeri önlemlere katılmayacağını belirterek, şu ana kadar böyle bir operasyon için uygulanabilir bir çerçevenin ortaya konulmadığını da vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da günün erken saatlerinde benzer şekilde askeri destek talebini reddederek, Almanya'nın bölgeye askeri müdahalede bulunmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua
