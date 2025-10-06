Almanya'dan Eurovision tehdidi: İsrail yoksa biz de yokuz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi ihtimaline ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL EUROVİSİON'A KATILMAZSA BİZ DE KATILMAYIZ"

Kamu televizyonu ARD'de yayınlanan "Caren Miosga" adlı programa katılan Merz, İsrail'in bu yarışmanın bir parçası olduğunu savunarak, ihracın tartışılmasının bile "bir skandal" olduğunu söyledi.

Başbakan Merz, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde, Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

BİRÇOK ÜLKE İSRAİL'İN İHRACINI İSTEMİŞTİ

İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.

OYLAMA YAPILACAK

Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), tüm katılımcı ülkelerin 2025 Kasım'da bir araya gelerek, İsrail'in ihraç edilip edilmemesi konusunda oylama yapılacağını bildirmişti.