Almanya Başbakanı Merz, Aşırı Sağcı AfD ile İşbirliği Olmayacak Dedi

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkedeki Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile hiçbir işbirliği yapmayacağını vurguladı. Merz, ayrıca Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) AfD'nin yükselişini durdurmaya çağırdı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, mensubu olduğu Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) ülkede oyları yükselen aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile gelecekte hiçbir şekilde işbirliği yapmayacaklarını söyledi.

Başbakan Merz, ülkenin güneybatısındaki Rust şehrinde düzenlenen Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) gençlik kongresinde konuştu.

Merz, "Birlik partileri (CDU/CSU), AfD ile hiçbir işbirliği yapmayacak. Biz o partiden çok uzağız. Onlarla kesinlikle hiçbir ortak noktamız yok." dedi.

Küçük koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) AfD'nin siyasi yükselişini durdurmak için çabalarını artırmaya çağıran Merz, "Bu partiyi geri püskürtme yetkisi yalnızca bize yönelik bir yetki değil. Aynı zamanda, belki de her zamankinden daha fazla, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'ne yönelik bir yetki." ifadelerini kullandı.

23 Şubat 2025 tarihinde ülkede yapılan federal seçime atıfta bulunan Merz, SPD'nin şu anda seçmenlerinin önemli bir kısmını AfD'ye kaptırma sürecinde olduğunu öne sürdü.

AfD, Federal Parlamentodaki (Bundestag) en büyük muhalefet partisi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
