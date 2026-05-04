Almanya Başbakanı Merz: ABD ile İşbirliğine Devam Edeceğiz

BERLİN, 4 Mayıs (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile son dönemde yaşanan sözlü gerilime rağmen ABD tarafıyla işbirliğinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Merz geçen haftanın başlarında yaptığı açıklamada, ABD'yi İran'a yönelik "plansız" askeri müdahalede bulunmakla eleştirmiş ve "İran yönetiminin, ABD'yi küçük düşürdüğünü" söylemişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise cuma günü, Almanya'da bulunan yaklaşık 5.000 ABD askerini geri çekmeyi planladıklarını duyurdu.

Merz pazar günü Almanya'nın devlete ait yayın kuruluşu ARD'ye verdiği röportajda, ABD'nin an itibarıyla Almanya'ya Tomahawk seyir füzeleri konuşlandırmayacağını da doğruladı. Öte yandan Merz, bu konudaki plandan tam anlamıyla vazgeçilmediği inancını dile getirdi.

Avrupa'nın caydırıcılığını güçlendirmek üzere kıtaya Tomahawk silah sistemleri tedariki, 2024 yılında eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından taahhüt edilmişti. Çok sayıda ABD'li medya kuruluşunun son dönemdeki haberlerinde, ABD'nin Avrupa'daki asker sayısını artırma planını da iptal ettiği bildirildi.

Merz, "Amerikalıların şu anda kendilerine yetecek kadar askeri yok" dedi. ABD'yi Almanya'nın NATO içindeki en önemli ortağı diye nitelendiren Merz, ABD'nin askerlerini geri çekme kararının, Trump'a yönelik eleştirileriyle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.

Kaynak: Xinhua