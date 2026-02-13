Haberler

Almanya Başbakanı Merz, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Münih Güvenlik Konferansı sırasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna, NATO ve Orta Doğu konularını ele aldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Münih'te ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldiği bildirildi.

Alman hükümet çevrelerinden yapılan açıklamada, Merz'in Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Rubio ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin ana konusunun Ukrayna'daki durum, bu ülkenin özellikle askeri olarak desteklenmesi ve Rusya ile yürütülen müzakereler olduğu aktarıldı.

Tarafların NATO ve Avrupa'nın ittifaktaki rolü hakkında da konuştuğu ifade edilen açıklamada, Rubio'nun Almanya'nın ittifakın güçlendirilmesine yönelik adımlarını takdir ettiği vurgulandı.

Merz ve Rubio'nun Orta Doğu'da özellikle İran'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bilgisi verilen açıklamada Merz'in, Çin ziyaret öncesinde Rubio ile Uzak Doğu'daki durumu ve ticaret politikalarını da ele alma fırsatı bulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
