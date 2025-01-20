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Alman Yazar Marius von Mayenburg'un 'Gece Diyarı' Oyunu Gala Gösterimiyle İzleyiciyle Buluştu

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Marius von Mayenburg'un 'Gece Diyarı' adlı oyunu, Zorlu PSM'de gala gösterimiyle sanatseverlerle buluştu. Eserde rol alan oyuncular, oyunun evrensel temasını ve uzun prova sürecini vurguladı.

Alman yazar ve dramaturg Marius von Mayenburg'un kaleme aldığı "Gece Diyarı" oyunu, gala gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

Eserde rol alan oyuncular, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Platinum Sahnesi'ndeki gösterim öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyuncu Çağrı Şensoy, eserin bir aile komedisi olduğunu belirterek, "Toplumsal geçmişin yükünü sırtında taşımak zorunda olan, bugünün insanı üzerine bir komedi." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'de ilk defa biz oynuyoruz"

Oyuncu İmer Özgün, okul yıllarından beri birlikte oldukları Siyah-Beyaz ve Renkli Tiyatro ekibiyle sahneledikleri eser için uzun bir prova süreci geçirdiklerini söyledi.

Eserin yurt dışındaki sahnelemelerinin de ilgi gördüğünü aktaran Özgün, "Türkiye'de ilk defa biz oynuyoruz. Heyecanlıyız. Bugün de gala gecemiz. Keyifli bir oyun olacak." dedi.

Oyuncu Hüseyin Sevimli de okul sıralarından bu yana 20 yıldır birlikte sahneye çıktığı meslektaşlarıyla tekrar izleyici karşısında olmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Oyuncu Yağmur Kaşifoğlu Tosun, tiyatroya uzun süre ara verdiğine işaret ederek, "Sonradan ekibe dahil oldum ama ben de 15-20 senedir aralarında gibi hissediyorum kendimi. Hiç yabancılık çekmedim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Güneş Sayın da oyunun çok spesifik bir hikayesinin olduğunu vurgulayarak, "Çok evrensel bir konuyu anlatıyor. Umarım biz de bu şekilde sahneye taşıyabilmişizdir. Bu kadar kuvvetli bir hikayeyi eğlenerek anlatmak beni mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

"Şahane yazılmış bir metin"

Yapımcı Salih Bademci ise "Bizde yapımcılık, projeden projeye başkasına devroluyor. 15-20 senedir beraberiz. Yine yaptık oyunumuzu. Bu sefer yapımcı adını almak bana düştü." dedi.

İlk sahneledikleri oyunun da Mayenburg'a ait olduğunu kaydeden Bademci, "Bu oyun da aşırı keyifli. Hiç ipucu vermeyeyim ama günümüzde çok geçerliliği olan konular üzerinden gidiyor. Olağanüstü bir komedi bence. Şahane yazılmış bir metin. O yüzden büyük bir keyifle ben izledim. Arkadaşlarım oynuyor. Herkese iyi seyirler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bademci gösterimin ardından sahnede yaptığı konuşmada ise Siyah-Beyaz ve Renkli Tiyatro'yu sınıf arkadaşı 5 kişi olarak kurduklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Sanatın kalitesi kişisel zevklere göre değişkenlik gösterir ancak ben yıllardır Siyah-Beyaz ve Renkli Tiyatro olarak nitelik peşinde koşmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten yaptığımız bütün oyunlarda, öncelikli olarak niteliğe önem vermekte büyük çaba sarf ediyoruz. Bu ekibin bir parçası olmak benim için harika."

Siyah-Beyaz ve Renkli Tiyatro ekibi tarafından, Michael Önder yönetmenliğinde sahnelenen eser, babalarından kalan evde Adolf Hitler imzalı bir resim bulan kardeşlerin geçmişleri ve gelecekleri üzerine kendilerini sorgulamalarını konu alıyor.

Eserin sahne tasarımını Cemre Bulak, ışık tasarımını Önder Arık, kostüm tasarımını ise Naz Özturna üstlendi.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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