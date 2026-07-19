Haberler

Alman ordusunun Litvanya Tugayı'nda hedeflenen personel sayısına ulaşılamadığı iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman ordusunun Litvanya'da kalıcı olarak konuşlandırmayı planladığı tugayda personel temininde ciddi sıkıntılar yaşandığı, hedeflerin gerisinde kalındığı ve 11 birlikten 4'ünün 'yetersiz' olarak sınıflandırıldığı belirtildi. NATO'nun 2027'de faaliyete geçmesi planlanan tugay için kadroların en az %90 doldurulması şartı bulunuyor.

Alman ordusunun (Bundeswehr) Litvanya'da kalıcı olarak konuşlandırmayı planladığı Litvanya Tugayı'nda personel temininde ciddi sıkıntılar yaşandığı öne sürüldü.

Welt am Sonntag gazetesi Savunma Bakanlığı'nın iç yazışmalarına dayandırdığı habere göre, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un en önemli projelerinden biri olarak gösterilen Litvanya Tugayı'nın personel temininde hedeflerin gerisinde kalındı.

1 Temmuz 2027'de faaliyete geçmesi planlanan tugayın ilerleme durumunu gösteren iç değerlendirme tablolarında birçok birim için durum "yetersiz" ve "sınırda" olarak sınıflandırılırken, gönüllü asker başvurularındaki artışa rağmen personel ihtiyacı karşılanamadı.

Haziran ayı itibarıyla bazı birliklerde Litvanya'daki hedef personel sayısının yüzde 30'una dahi ulaşılamazken, birçok birlikte doluluk oranının yüzde 50'nin altında kaldı.

İhtiyaç duyulan 11 birlikten 4'ü "yetersiz", 3'ü ise "sınırda" kategorisinde değerlendirilirken, er ve uzman astsubay kadrolarının doldurulması tüm birliklerde önemli bir sorun oluşturdu.

Bakanlığın gönüllü asker alımını artırmak amacıyla yürüttüğü yoğun kampanyalar kısmi başarı sağladı ancak gönüllü başvuru ihtiyacını karşılamadı.

Savunma Bakanlığı gönüllülük esasını sürdürmeyi hedeflese de gerekli görülmesi halinde zorunlu görevlendirme seçeneğini de masada bulunduruyor.

Litvanya'da konuşlandırılacak muharebe, muharebe destek ve ikmal birliklerinde yaklaşık 2 bin personel açığı bulunuyor.

NATO, 1 Temmuz 2027'de faaliyete geçmesi planlanan tugay için kadroların en az yüzde 90 oranında doldurulmasını şart koşarken Almanya Savunma Bakanlığı, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini savunuyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

Savaşta ilk kez kullanılan gizli silah Trump'ın uykularını kaçırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD'de yakalandı

Sosyal medya fenomeni kardeşlere gözaltı: Suçlamalar iğrenç
Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi

Hastanede akılalmaz hata! 17 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar
Trump'tan İran'ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil

İran tarihi kararı duyurdu, Trump'tan tek cümlelik yanıt geldi
Kahinin tavsiyesiyle piyangodan 83 milyon lira kazandı

Kahinin dediğini harfiyen uyguladı, piyangodan 83 milyon lira kazandı
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci elde kimsenin beklemediği gelişme
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş

Ahbap soruşturmasında yeni perde! Skandal adım ilk kez ortaya çıktı
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur gözaltı sonrası sessizliğini bozdu