Haberler

Alman Ordusu 13 Yılın Zirvesinde: 186 Bin 700 Asker

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Silahlı Kuvvetleri'ndeki asker sayısı 186 bin 700'e ulaşarak yaklaşık 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Başvuru ve alımlarda artış yaşanırken, hükümet 2035'e kadar 255 bin-270 bin asker hedefliyor.

Almanya Silahlı Kuvvetlerindeki asker sayısının 186 bin 700'e ulaştığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ordudaki asker sayısı, 2026 yılı için belirlenen 186 bin ila 190 bin hedefiyle uyumlu olarak 186 bin 700'e çıktı.

Böylece Alman ordusundaki asker sayısı yaklaşık 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede askerliğe başvuru sayısı ile yeni asker alımları da artış gösterdi.

Temmuz ayında yaklaşık 47 bin 300 kişi askerliğe başvuruda bulundu ve bunların 15 bin 400'ü orduya katıldı.

Almanya'da 2026 başında yürürlüğe giren yeni askerlik düzenlemesiyle askere alma sistemi gönüllülük esasına göre devam ediyor.

Hükümet, 2035 yılına kadar 255 bin - 270 bin asker sayısına ulaşmayı planlıyor.

Kaynak: AA
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak

Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

Galatasaray'dan Amedspor'a gitti!
İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip

Icardi'ye yeni talip! Yine turnayı gözünden vuracak

Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz

Aziz Yıldırım fena patladı: Böyle olmaz
4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma! Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu

4 yeni nesil örgüte darbe! Yüzlerce kişinin mal varlıklarına el kondu
Gençlerbirliği'nden Lukaku'ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var

Süper Lig ekibinden Lukaku'ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu

Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu