Alman milletvekili, İran'daki Kürt gruplarının silahlandırılmasına karşı çıktı

Güncelleme:
Almanya'dan CDU Milletvekili Norbert Röttgen, İran ve Irak'taki Kürt grupların silahlandırılmasını ve Amerikan-İsrail hava saldırıları sırasında bu grupların kullanılmasını iç savaş tehlikesi nedeniyle sert bir şekilde reddetti.

Almanya'da Federal Meclis Savunma ve Dış ilişkiler Komisyonları üyesi Norbert Röttgen, İran ve Irak'taki Kürtleri silahlandırıp Amerikan- İsrail hava saldırıları sırasında İran'a karşı kara kuvvetleri olarak göndermek fikrine kararlı şekilde karşı çıktı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Röttgen, ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'da potansiyel kara operasyonları için Kürt gruplarının silahlandırılmasının iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Röttgen, program sunucusunun İran ve Irak'taki Kürtleri silahlandırıp Amerikan-İsrail hava saldırıları sırasında İran'a karşı kara kuvvetleri olarak göndermeye ilişkin iddiaların sorulması üzerine buna kesin şekilde karşı olduğunu kaydetti.

Bunun parçalanma ve kaos tehlikesine yol açacağını vurgulayan Röttgen, "Ülkenin toprak bütünlüğünü yok etmek bizim çıkarımıza olmamalıdır. İran'da yaklaşık on iki etnik grup bulunmaktadır. Biz ülkede iç savaş ve parçalanma istemiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
