Alman Meclisi'nde Filistin Protestosu Gerilim Yarattı

Alman Meclisi'nde Filistin Protestosu Gerilim Yarattı
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Almanya Federal Meclisi'nde bir kadının İsrail politikasını protesto etmesi ve Türk milletvekili Cansın Köktürk'ün 'Filistin' tişörtü nedeniyle oturumu terk etmesi gündeme damga vurdu. Protestolar üzerine güvenlik görevlileri müdahale etti.

- Alman meclisinde İsrail'i protesto eden bir kişi zorla dışarı çıkarıldı

Oturuma "Filistin" tişörtüyle katılan Türk milletvekili meclisten çıkarıldı

BERLİN - Almanya Federal Meclisi'nin bugünkü oturumunda seyirci locasındaki bir kişi İsrail'e verdiği destek nedeniyle Alman hükümetini protesto etmesinin ardından güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Alman Federal Meclisi'nin (Bundestag), yerel saatle 13.00'te başlayan oturumuna protestolar damga vurdu. Oturuma katılan Alman Bakanlar, gündem konularını ele almadan önce milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un İsrail- Gazze konulu bir soruyu cevapladığı sırada izleyici localarında oturan bir kadının sesi duyuldu. Wadephul'un konuşmasına ara verdiği esnada sesini yükselten kadın hükümetin İsrail politikasını eleştiren slogan attı. "Özgür Filistin" diye bağıran kadına güvenlik görevlileri müdahale etti. Protestocu kadın kısa sürede görevliler tarafından izleyici locasından zorla çıkarıldı.

Türk milletvekili

İzleyici locasındaki kadının protestosu öncesinde ise Türk kökenli Sol Parti milletvekili Cansın Köktürk'ün Filistin yazılı tişört giydiği için oturumu yöneten Meclis Başkanı Julia Klöckner tarafından salonu terk etmesi istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN ATASOY - Güncel
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